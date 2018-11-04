Александр Коган: "Российские фигуристы показали хорошее катание на этапе Гран-при в Хельсинки"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что российские спортсмены показали хорошее катание на этапе "Гран-при" в Финляндии.

Ранее победу в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Хельсинки одержала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Первыми танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Наталья Забияко и Александр Энберт первенствовали в соревнованиях спортивных пар.

В мужском одиночном катании россияне Михаил Коляда и Андрей Лазукин заняли четвертое и шестое места соответственно.

- Итоги Гран-при выражаются в результатах наших спортсменов и, самое главное, в хорошем катании наших лидеров в женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду, - цитирует ТАСС Когана. - Готовимся к следующим Гран-при, там также будут участвовать наши сильные фигуристы.

Что касается мужчин, то их выступление можно оценить как удовлетворительное. Надеюсь, наши мужчины вместе со своими тренерами сделают необходимые выводы, продумают дальше свою подготовку.