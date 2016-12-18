14:47 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Коган: "Пропуск чемпионата России не означает конец сезона для Липницкой"

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не считает, что сезон для олимпийской чемпионки Юлии Липницкой завершен из-за пропуска чемпионата России. 18-летняя россиянка получила травму тазобедренного сустава и поясницы, поэтому пропустит соревнования в Челябинске.

- Пропуск чемпионата России не означает конец сезона для Липницкой, - цитирует ТАСС Коган. - Безусловно, Юля не сможет претендовать на чемпионат Европы, потому что чемпионат России является отборочным на эти соревнования. Но о завершении сезона для Липницкой речи не идет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883621

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