Александр Коган: "Пропуск чемпионата России не означает конец сезона для Липницкой"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не считает, что сезон для олимпийской чемпионки Юлии Липницкой завершен из-за пропуска чемпионата России. 18-летняя россиянка получила травму тазобедренного сустава и поясницы, поэтому пропустит соревнования в Челябинске.

- Пропуск чемпионата России не означает конец сезона для Липницкой, - цитирует ТАСС Коган. - Безусловно, Юля не сможет претендовать на чемпионат Европы, потому что чемпионат России является отборочным на эти соревнования. Но о завершении сезона для Липницкой речи не идет.