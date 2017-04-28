Александр Горшков: "Судейство? Надо быть сильнее соперников, чтобы превосходство не вызывало сомнений"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал свое мнение о судействе, которое нередко вызывает много вопросов со стороны.

– Мы видели, как на чемпионате мира судьи "подтащили" двух канадок к Евгении Медведевой. Какая работа проводится в это направлении?

– Вы знаете о том, что судейство в фигурном катании субъективно. После чемпионата Европы-2017 был инцидент – техническая бригада поменяла результат в коротком танце. Потом была пережеребьевка. Международная федерация приняла решение, чтобы таких вещей не было. Изменение результата возможно только в двух случаях. Протесты на оценки судей не принимаются. Надо быть сильнее соперников, чтобы превосходство не вызывало сомнений, как у Медведевой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)