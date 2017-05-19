Александр Горшков: "Состав сборной России прояснится после контрольных прокатов в Сочи"

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал списки кандидатов в сборную России и подчеркнул, что в них могут быть внесены корректировки по итогам контрольных прокатов. Пройдут они 9 и 10 сентября в Сочи.

- В списках у нас есть основной и резервный составы, - отметил Горшков. - После контрольных прокатов в Сочи будут какие-то корректировки.

- Те, кто в резервном составе есть и те, кто не принял еще решения о продолжении карьеры, например, Татьяна Волосожар и Максим Траньков?

- В принципе да, мы ждем окончательные решения.

- Известно ли что-то о будущем Руслана Жиганшина и Елены Ильиных и об их потенциальных партнерах?

- Здесь я ничего пока добавить не могу. По ним и по всем остальным спортсменам будет понятно после Сочи. Это список кандидатов в сборную, а не сама сборная. Команда определится по итогам чемпионата страны.

- По этим спискам будет идти финансирование на предстоящую подготовку?

- Конечно, мы же учитываем кандидатов в сборную, федерация старается обеспечить их подготовку. (Елена СОБОЛЬ)