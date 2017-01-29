01:26 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Горшков: "Россияне катались хорошо – это самое главное"

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает выступление российских спортсменов на чемпионате Европы в Остраве успешным. Российские фигуристы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Евгения Медведева завоевала золото у одиночниц, Анна Погорилая была второй. В субботу в танцах на льду бронзу выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а Максим Ковтун и Михаил Коляда завоевали серебро и бронзу соответственно в соревнованиях мужчин-одиночников.

– У меня к катанию наших спортсменов претензий практически нет. – приводит ТАСС слова Горшкова. – Они катались хорошо – это самое главное. Вы знаете, что не все зависит от спортсменов. По медалям все в порядке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980070

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