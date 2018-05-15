Александр Горшков: "Предложение голландской федерации не отразится на Загитовой"

Президент Федерации Фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал "СЭ" предложение голландской стороны об увеличении минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет. Эту идею рассмотрит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

- Предложение голландской федерации разве не направлено против таких, как Алина Загитова, которая в 15 лет выиграла Олимпиаду?

- Там два варианта - одновременный и постепенный. Так что не думаю, что это может отразиться на Загитовой.

- А на других наших фигуристках, которые в юном возрасте способны приносить медали?

- Мне кажется эта идея голландцев не совсем понятной. Это предложение - срочное, оно не было включено в программу Конгресса. И прежде чем, оно будет им рассмотрено, конгресс должен одобрить это предложение как прочное. Иначе рассматриваться оно не будет.

- Почему был выбран возраст именно 17 лет?

- Мне это не понятно. В принципе, насколько мне известно, в 16 лет девочка считается уже девушкой. В художественной и спортивной гимнастике возраст 16 лет - в таком возрасте можно выступать на официальных крупных соревнованиях, включая олимпийские игры. (Игорь НОВИКОВ)