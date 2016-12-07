Александр Горшков: "Похоже, Аделина Сотникова пропустит сезон"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова не примет участие в чемпионате России. По его словам, сезон для россиянки, по всей видимости, завершен.

– Аделина не выступит на чемпионате России, – приводит "Р-Спорт" слова Горшкова. – Похоже, россиянка пропустит весь сезон.

Сотникова не стартовала на соревнованиях сезона-2016/17. Чемпионат России, который станет отбором на чемпионаты Европы и мира, пройдет с 22 по 24 декабря в Челябинске.