23:01 7 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Горшков: "Похоже, Аделина Сотникова пропустит сезон"

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова не примет участие в чемпионате России. По его словам, сезон для россиянки, по всей видимости, завершен.

– Аделина не выступит на чемпионате России, – приводит "Р-Спорт" слова Горшкова. – Похоже, россиянка пропустит весь сезон.

Сотникова не стартовала на соревнованиях сезона-2016/17. Чемпионат России, который станет отбором на чемпионаты Европы и мира, пройдет с 22 по 24 декабря в Челябинске.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161207/1113379132.html

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