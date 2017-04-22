11:42 22 апреля | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Горшков: "Официального заявления о переходе Синициной и Кацалапова к Жулину пока нет"

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Президент ФФККР Александр Горшков подтвердил, что танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов намерены перейти к тренеру Александру Жулину. Пара образовалась в 2014 году и работала под руководством Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву и занимались под началом Олега Волкова и Елены Чайковской.

- Официального заявления в федерацию пока не поступало, но спортсмены и Жулин известили федерацию о намерении работать вместе, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170422/1119428001.html

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