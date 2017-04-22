Александр Горшков: "Официального заявления о переходе Синициной и Кацалапова к Жулину пока нет"

Президент ФФККР Александр Горшков подтвердил, что танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов намерены перейти к тренеру Александру Жулину. Пара образовалась в 2014 году и работала под руководством Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву и занимались под началом Олега Волкова и Елены Чайковской.

- Официального заявления в федерацию пока не поступало, но спортсмены и Жулин известили федерацию о намерении работать вместе, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова.