Александр Горшков: "Не получали от Липницкой документов о завершении карьеры"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что организация не получала от олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой документов о завершении карьеры. Ранее мать фигуристки Даниэла Липницкая сообщила о решении дочери уйти из спорта.

- Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России, - цитирует ТАСС Горшкова. - Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры.

Напомним, помимо золота Олимпиады-2014 в командном турнире, Липницкая становилась чемпионкой Европы-2014, а также завоевывала серебро чемпионата мира-2014 и финала Гран-при в 2013 году.

Фигуристка не смогла выступить на чемпионате России 2016 года, который прошел в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава. В феврале этого года она приняла решение о досрочном завершении сезона.