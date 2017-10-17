Александр Горшков: "Надеемся, что у фигуристов не будет проблем с получением виз в США"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассчитывает, что у спортсменов не возникнет проблем с визами для выступления в США на заключительном этапе "Гран-при". Сложности с получением виз США российскими спортсменами появились после того, как была приостановлена выдача неимиграционных виз гражданам РФ на территории страны. Она возобновилась 1 сентября только по Москве.

- Последним этапом будут соревнования в США Skate America, - цитирует ТАСС Горшкова. - Спорт вне политики, но тем не менее, из-за того, что последний этап будет проходить в США, в связи со сложившейся обстановкой немного сложно будет получать визы в США. Но тем не менее, мы надеемся, что наши спортсмены не будут иметь проблем с получением въездных виз в США.

Напомним, "Гран-при США" пройдет с 24 по 26 ноября в Лейк-Плэсиде.