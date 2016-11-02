Александр Горшков: "Липницкая занимается доработкой произвольной программы"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая сейчас занимается с тренером Алексеем Урмановым доработкой элементов произвольной программы на музыку из кинофильма "Убить Билла". Ранее ее прокат на контрольных стартах в Сочи вызвал критику со стороны федерации.

- Были выявлены, скажем так, определенные моменты, нуждающиеся в доработке, - приводит "Р-Спорт" слова Горшкова. - Они с тренером сейчас этим занимаются. Мы обсуждали ее подготовку к сезону. Да, были у нас вопросы к произвольной программе, поэтому они ей занимались. А Юлю вы видели, какая она сейчас: худенькая, стройная, восстановила все прыжки.