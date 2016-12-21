Александр Горшков: "Квоты на Игры-2018 определятся на чемпионате мира в Хельсинки"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион 1976 года Александр Горшков отметил, что чемпионат России имеет особую значимость за год до Олимпийских игр в Пхенчхане. Мировое первенство пройдет в Челябинске с 22 по 25 декабря.

– Чемпионат России традиционно является отбором на предстоящий в Чехии чемпионат Европы, где участие себе обеспечат два первых номера по итогам чемпионата России, – приводит ТАСС слова Горшкова. – Третий определится решением специалистов ФФККР. Затем лучшие по итогам чемпионата Европы выступят на чемпионате мира в Хельсинки, где определится квота для российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане.