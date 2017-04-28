Александр Горшков: "Ковтун не справился с нервами"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков проанализировал выступления в прошедшем сезоне Максима Ковтуна, который после серебра ЧЕ-2017 стал лишь 11-м на чемпионате мира.

– Тренировался он неплохо, видимо, не справился с нервами, – сказал Горшков. – Нужна стабильность исполнения сложных элементов. Этого у Ковтуна нет. Пока он два или три четверных прыжка исполняет, а некоторые фигуристы – уже по пять за программу. Также у Максима присутствует волнение. Это связано и с работой на тренировках. Надо готовиться к тому, что будут неудобные вещи: например, попал в трещину и чужие следы. Медведева тоже попадала в такое, но выкручивалась. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)