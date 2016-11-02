10:44 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Горшков: "Федерация поддержит Плющенко, если он захочет продолжать"

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что Евгений Плющенко получит поддержку организации, если решит продолжить свою карьеру. В 2015 году фигурист объявил о возращении на лед, но из-за травмы пропустил прошлый сезон.

- В последний раз он сказал, что все будет зависеть от состояния его спины, - приводит "Р-Спорт" слова Горшкова. - Он хотел продолжать выступать. В Сочи определенный тон в командных соревнованиях задал именно Женя. Если у него будет желание продолжать, мы его поддержим. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161102/1111673720.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kiborg55

Может быть хватит тратить наши деньги на этого "мастера" ?

11:18

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