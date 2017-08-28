Александр Горшков: "Документы о том, что Липницкая завершила карьеру, не поступали"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что документы о том, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру, в федерацию не поступали. Ранее мать 19-летней спортсменки Даниэла Липницкая сообщила, что дочь предупредила о своем решении руководство ФФККР. Почетный президент ФФККР Валентин Писеев отметил, что для него это решение не стало неожиданностью.

- Поступали ли документы о том, что Юлия приняла решение завершить карьеру? У меня никакой информации по этому поводу нет. С Юлей мы не разговаривали, информация должна исходить от нее, ведь она член сборной команды России, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова.

Последним стартом Липницкой был московский этап "Гран-при", прошедший прошлой осенью. Там она не смогла завершить произвольную программу и заняла последнее место. Фигуристка пропустила чемпионат России 2016 года, который прошел в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава. В феврале этого года она приняла решение о досрочном завершении сезона. В понедельник ее мать Даниэла Липницкая рассказала, что дочь завершила карьеру.