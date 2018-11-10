Александр Энберт: "Всегда сложно пробиваться в Финал "Гран-при"

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко​, отметил, что ему приятно было увидеть результат проделанной работы. Пара выиграла этап "Гран-при" в Японии и вышла в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

– Всегда сложно пробиваться в Финал "Гран-при", это борьба, – приводит слова Энберта. -официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). – Приятно видеть результат нашей работы. Здесь всегда интересно кататься. Мы надеемся выступать также успешно или даже лучше, и сегодня мы это показали.