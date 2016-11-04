Александр Энберт: "В короткой программе на "Гран-при Москвы" получалось почти все"

Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, остался доволен выступлением в короткой программе "Гран-при Москвы". Пара перед произвольной программой занимает первое место.

- У нас получилось практически все, что мы запланировали, - цитирует "Р-Спорт" Энберта. - Мы рады, что не допустили серьезных ошибок – падений, срывов. Но будем стараться повышать уровень сложности элементов, кататься чище, быстрее.

Забияко отметила, что пара продолжает работу над акселем в три с половиной оборота.

- Это требует времени, элемент довольно сложный, - пояснила фигуристка.

- Мы немного поспешили с ним, получили травму, - добавил Энберт. – Сделали выводы, больше спешить не хотим, но чувствуем в себе силы, что можем делать этот элемент хорошо. Двойной аксель мы делаем без разминки как проходящий элемент. Он у нас выходит легко. Для тройного нужно чуть-чуть времени, и мы постараемся в этом сезоне его показать