Александр Энберт: "Участие в чемпионате Европы - шаг вперед для нашей пары"

Фигурист Александр Энберт после завершения выступлений на чемпионате Европы отметил, что этот турнир является для его пары с Натальей Забияко очередной ступенью в карьере. На дебютном для россиян первенстве они заняли пятое место, набрав по итогам двух программ 200,75 балла.

- Я бы сказал, что этот чемпионат Европы для нас – очередной шаг вперед. Мы рады, что у нас получается то, что мы делаем в короткой программе, - приводит "Р-Спорт" слова Энберта. - И я рад, что мы не боимся и делаем тройной сальхов, который, может, еще не на 100% готов. Мы смело идем на это. Не получается, но ничего страшного. Я уверен, что в ближайшее время мы его подготовим и порадуем болельщиков. Думаю, к чемпионату мира в Хельсинки.

Иногда в этом сезоне мы делали двойной сальхов вместо тройного. Но к этому турниру пришла уверенность – да, сейчас не получилось, но мы знаем, что можем его делать и вставляем в программу. Не боимся рисковать, и именно это и радует.

Объективно надо работать еще над компонентами очень много, потому что мы не так долго катаемся вместе. В технической оценке, если посмотреть протоколы, становится все понятно. Мы делаем то, что делаем, но чтобы бороться за медали и первые места, нужно чуть-чуть усложнить, и мы к этому относимся спокойно, идем вперед шаг за шагом.