Александр Энберт: "Об участии в финале "Гран-при" узнали только в прошлую пятницу"

Россиянин Александр Энберт, выступающий в паре с Анастасией Забияко, отметил, что они показали неидеальную короткую программу в финале "Гран-при". Пара поехала на финал вместо дуэта из Германии Алена Савченко/Бруно Массо, который снялся из-за травмы партнерши.

- О том, что мы едем в Марсель, узнали в пятницу на прошлой неделе, - цитирует официальный сайт ФФККР Энберта. - Нам сообщили об этом на тренировке, когда у нас были прокаты программ. В принципе, мы были подготовлены в финалу, потому что планировали выступить на турнире в Загребе, который проходит в эти же сроки. Начиная с приезда с "Гран-при" во Франции, у нас был всего один день отдыха, потом мы начали работать дальше, проделали очень большой объем. Если бы мы сразу знали, что едем на финал, то, думаю, наш план работы остался бы таким же.

В прокате короткой сегодня были помарки, которых не хотелось бы допускать. Да, допустили ошибки. Судя по последним тренировкам, для нас это нехарактерно. На тренировках ничего такого не замечалось и не случалось. Но, видимо, подспудно задумывались, что это финал Гран-при, и было чуть больше волнения, что и привело к помаркам, которые не дали возможности заработать большие баллы. В произвольной будет легче. Надеемся, что сможем откататься лучше. Все-таки это был наш первый прокат короткой программы на первом финале