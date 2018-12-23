Александр Егоров: "Помог Загитовой вытащить чемодан из купе"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью "СЭ" заявил, что помог олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой справиться с чемоданом в поезде по пути в Саранск. 16-летняя спортсменка приняла участие в чемпионате России по фигурному катанию и заняла 5-е место.

– Как вам дух чемпионата России по фигурному катанию?

– Почувствовал его сразу! Только подхожу к вагону еще на вокзале в Москве, смотрю: ажиотаж – явно не свойственный отправлению мордовского поезда. Много журналистов и людей спортивного вида. Погружаюсь в вагон – а там Алина Загитова. Я так тихонечко спрятался, чтобы не смущать и не отвлекать. А когда утром приехали, смотрю, маленькая хрупкая девочка пытается вытащить из купе свой большой-большой чемодан с реквизитом.

– Ваши действия?

– Помог, разумеется. Чемодан оказался намного тяжелее, чем она сама, ха-ха! А чемпионат России – супер. Сама афиша "Загитова – Медведева" – мирового масштаба. Представляете, как много это значит для нашего Саранска. На каток я не выбрался. Во-первых, мало времени и много дел, а во-вторых, большой ажиотаж с билетами, не хотелось никого напрягать. Приходил домой, смотрели с женой по ТВ, а что-то – в интернете. (Дмитрий Зеленов)

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