19:53 24 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Аделина Сотникова: "Всех с окончанием чемпионата России! Вы все просто молодцы!"

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Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова поздравила фигуристов с окончанием чемпионата России. В соревнованиях женщин золото выиграла чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, серебро - у Алины Загитовой, бронза - у Марии Сотсковой. Сама Сотникова пропускает текущий сезон.

"С окончанием чемпионата России! Всех поздравляю! Вы все просто молодцы!!! Каждый спортсмен!" - написала Сотникова в своем твиттере.

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