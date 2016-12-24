Аделина Сотникова: "Всех с окончанием чемпионата России! Вы все просто молодцы!"

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова поздравила фигуристов с окончанием чемпионата России. В соревнованиях женщин золото выиграла чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, серебро - у Алины Загитовой, бронза - у Марии Сотсковой. Сама Сотникова пропускает текущий сезон.

"С окончанием чемпионата России! Всех поздравляю! Вы все просто молодцы!!! Каждый спортсмен!" - написала Сотникова в своем твиттере.