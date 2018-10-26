Аделина Сотникова: "В фигурном катании люди пашут с утра до ночи, это не легче, чем хоккей с футболом"

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова поделилась своим мнением по поводу развития успеха в фигурном катании. Спортсменка провела мастер-класс для юных фигуристов на Сахалине.

- Можно в любой вид спорта отдавать ребенка, чтобы он понимал, что это такое. Какая разница – фигурка, хоккей, футбол, баскетбол, все равно развиваешь тело, мозг, вестибулярный аппарат. Может, потом и не будешь олимпийским чемпионом или чемпионом мира, но тем не менее это всегда идет на пользу. Спорт очень важен в жизни – даже если не ходишь на секции какие-то, все равно занимаешься в зале, чтобы тело поддерживать. Никуда без этого.

– На Сахалине сейчас нет губернатора. А что бы Аделина Сотникова сделала, если бы стала губернатором? Может, не именно у нас, а вообще?

– Я бы сделала мир лучше. Своими силами, своими возможностями. Продвигала бы свой вид спорта так же, как хоккей с футболом. Чтобы люди знали, что есть такое фигурное катание, где люди пашут с утра до ночи, и что это не легче, чем хоккей с футболом.