Аделина Сотникова: "Уже год сотрудничаю с Плющенко"

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова рассказала о сотрудничестве с Евгением Плющенко, гостьей турнира которого она стала.

- На турнир я приехала не только как гостья, но и как ученица Евгения Плющенко, – сказала Сотникова. – Я тут тренируюсь, так почему бы не прийти.

– Как долго длится ваше сотрудничество с Плющенко?

– Уже почти год.

– Есть шанс, что мы увидим вас на льду в следующем сезоне?

– Без комментариев.

– Что думаете об изменениях в правилах?

– Наше дело кататься в тех условиях, которые будут. От нас тут мало что зависит. Будем приспосабливаться.

– Ваше мнение о том, что девочки уже прыгают четверные?

– Главное, чтобы было здоровье. Чтобы они не начинали делать это слишком рано, когда только идет формирование организма и потом не пошло во вред. А так – если есть возможности и способности, пусть учат. Почему нет? Это развитие фигурного катания. (Дмитрий ГИРИН)