Аделина Сотникова: "Такие люди, как Бузова, меня вдохновляют"

Российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что ей было приятно сняться в клипе Ольги Бузовой на песню "Чемпион". Также она подчеркнула, что будет болеть за сборную России на чемпионате мира-2018.

- Мне очень приятно, что Оля пригласила меня, - приводит "КП" слова Сотниковой. - Мы с ней знакомы уже год. Ольга сейчас на слуху, она вырывается вперед, она не останавливается, идет к своей цели, а меня такие люди вдохновляют. Несмотря ни на что, ни на какие слухи, она не останавливается, не закрывается, а движения вперед и делает свою работу. И когда со мной связались и сказали, что Оля записала такую песню и хочет, чтобы в ее клипе снимались топовые спортсмены, я, естественно, сказала да.

- С Ольгой Бузовой разобрались. А что у вас с российским футболом?

- Я смотрю. Стала интересоваться футболом как раз после Олимпиады - друзья появились в футболе и вообще тут сам бог велел ходить и болеть за ребят.

- За кого болеете?

- За нашу сборную.

Овечкин и Сотникова - в новом клипе Бузовой. Видео