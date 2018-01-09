Аделина Сотникова: "Советую моим "доброжелателям" держать языки за зубами!"

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в резкой форме ответила тем, кто критикует ее в социальных сетях. Она посоветовала недоброжелателям заниматься своими делами.
– Мой совет всем "доброжелателям"! Не доводите меня до такого состояния, как тут! Опасно, ой как опасно! – написала в своем Инстаграме Сотникова. – Держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку! А кто, где, когда и сколько... ну вообще не ваше дело!
Не перестану повторять – поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь! Всем остальным моим дорогим людям – спасибо за теплые слова! Я ценю каждого своего человека!
Мой совет всем "доброжелателям" ! Не доводите меня до такого состояния,как тут! Опасно,ой как опасно 😈 держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку!🤫😘 а кто,где,когда и сколько... ну вообще не ваше дело! Не перестану повторять ,поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь! Всем ✌🏽 Остальным!моим,дорогим людям! Спасибо всем за тёплые слова! Я ценю каждого своего человека! Ваша Sotka14 💕🔝🤩⛸🤫✌🏽😝🎉✅👼🏽💃🏽 #swanlake #soon #delya14 #asotka14