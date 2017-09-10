Аделина Сотникова: "Пропуск сезона не говорит о завершении моей карьеры"

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова заявила, что то, что она пропустит предстоящий олимпийский сезон, не говорит о завершении карьеры. Тренер спортсменки Евгений Плющенко в конце августа сообщил, что фигуристка пропустит олимпийский сезон из-за того, что не смогла восстановиться после травмы. По словам двукратного олимпийского чемпиона, у Сотниковой был разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне, она пройдет лечение в Германии.
– Говорит ли пропуск сезона о завершении моей карьеры? Нет, не говорит, - цитирует "Р-Спорт" Сотникову.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170910/1125509781.html
Мару_Саймон
Видимо, ищут новый допинг для Адельки после ужесточения допинг-контроля. Роися - допинговая держава
10:07
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А как же ты плясала в ""танцах на паркете"" с такими ТИПА травмами???? И ля--ля не надо, ты уже НЕ ПЕРВЫЙ сезон пропускаешь... А баблосы, действительно, на халяву получаешь!!!
09:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Он говорит лишь о том, что ты на халяву продолжаешь получать гос. стипендию якобы пытаясь готовится. При этом участвуешь в ледовых шоу. А как только ты объявишь об этом, что уже давно надо сделать ,тебя ее лишат. Не надо врать. Карьеру ты уже завершила давно ,фактически сразу после ОИ, за них тебе огромное спасибо.
09:38