Аделина Сотникова: "Пропуск сезона не говорит о завершении моей карьеры"

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова заявила, что то, что она пропустит предстоящий олимпийский сезон, не говорит о завершении карьеры. Тренер спортсменки Евгений Плющенко в конце августа сообщил, что фигуристка пропустит олимпийский сезон из-за того, что не смогла восстановиться после травмы. По словам двукратного олимпийского чемпиона, у Сотниковой был разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне, она пройдет лечение в Германии.

– Говорит ли пропуск сезона о завершении моей карьеры? Нет, не говорит, - цитирует "Р-Спорт" Сотникову.