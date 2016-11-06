Аделина Сотникова поздравила Погорилую и Радионову и пожелала удачи Липницкой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поздравила Анну Погорилую и Елену Радионову с первым и вторым местом на московском этапе "Гран-при". Также она выразила поддержку Юлии Липницкой, получившей травму во время произвольной программы.
"Я поздравляю Анну Погорилую и Елену Радионову с вашими победами! Вы большие умнички! Юль! Ты большая молодец! Ты шла до конца, не сдалась на полпути! Это показывает и доказывает то, что ты спортсмен с большой буквы! Жизнь настолько непредсказуема, и ты не знаешь, что будет через минуту... ! Бог дает испытания только тем людям, которым по силе пройти его сюрпризы! У тебя огромная армия поклонников и родных тебе людей, которые поддержат тебя в любую секунду! Горжусь тобой! Лечись! Все наладится!" - написала Сотникова на странице в Instagram.
1. Я поздравляю @annapogorilaya @lenok_radionova с вашими победами!вы большие умнички!👍🏼🙏🏼🇷🇺 2. Юль! @sunnylipnitskaya ты большая молодец! Ты шла до конца,не сдалась на пол пути! Это показывает и доказывает то,что ты спортсмен с большой буквы! Жизнь на столько не предсказуема,и ты не знаешь что будет через минуту.... ! Бог даёт испытания только тем людям,которым по силе пройти его сюрпризы😬! У тебя огромная армия поклонников и родных тебе людей,которые поддержат тебя в любую секунду! Горжусь тобой! Лечись! Все наладится!🙏🏼👼🏽 3. Дорогие подписчики,если я выставляю фото связанные с какими-то мероприятиями это не значит,что я подалась в шоу-бизнес! Всему своё время! Те,кто со мной будут до конца! Я очень благодарна Вам! Я сделаю все возможное,что от меня зависит! Спасибо моим людям! 🙏🏼⛸💃🏽👼🏽 #asotka14 #жизньнепредсказуема #наслаждатьсяжизнью #девочкимолодцы #онигероининашеговремени #figureskating #фигурноекатание