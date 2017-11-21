Аделина Сотникова: "Очень рада, что знаю таких ребят, как Глушаков, Смолов и Акинфеев"

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что является болельщицей сборной России по футболу. По ее словам, она со многими игроками национальной команды знакома лично.

– Из сборной знакома со многими. Это Денис Глушаков, Федор Смолов, Игорь Акинфеев, – отметила Сотникова в видеосюжете, опубликованном в официальном Твиттере сборной России. - Очень рада, что знаю таких ребят, которые играют в сборной, представляют нашу страну, борются. Видно, что они хотят.

Чемпионат мира, который пройдет в России, будет незабываем для ребят, будет буря эмоций, потому что это родное, это твоя страна.

Хочу посоветовать болельщикам, чтобы они старались больше писать, говорить и кричать положительных, правильных и напутствующих слов, чтобы ребята слышали и понимали, что у них есть такая аудитория, которая хочет, чтобы они играли и выигрывали. А ребятам я желаю терпения, везения, чтобы все было с богом.