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09:20 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Аделина Сотникова: "Когда в 17 лет выигрываешь золото Олимпиады - это уже предел, просто край"

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала про эмоции от победы на Играх. По словам россиянки, это ни с чем не сравнимое ощущение.

– Что для меня значит быть первой в истории России олимпийской чемпионкой в одиночном катании? Это большая ответственность. Это огромное звание, – отметила Сотникова в эфире программы "По коням". – В нашем виде спорта это самая последняя ступень, которая есть.

Олимпийские игры – это праздник и шквал эмоций. Когда говорят об этом звании, у меня до сих пор начинают бежать мурашки. Это уже не отнять, это мое. Я сделала все возможное, чтобы подарить стране победу.

Были ли в жизни эмоции, хотя бы приближенные к тем, что я испытала во время награждения? Наверное, нет. Когда ты в 17 лет выигрываешь эту медаль и стоишь на пьедестале, это уже предел, просто край.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

КГИ, иди проспись дурачок) Абсолютно заслуженная победа Аделины Сотниковой)

10:31

КГИ

Да, это твоё. Бывают такие победы, после которых не отмоешься. И это одна из них, к сожалению.

10:21