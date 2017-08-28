Аделина Сотникова: "Когда в 17 лет выигрываешь золото Олимпиады - это уже предел, просто край"

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала про эмоции от победы на Играх. По словам россиянки, это ни с чем не сравнимое ощущение.



– Что для меня значит быть первой в истории России олимпийской чемпионкой в одиночном катании? Это большая ответственность. Это огромное звание, – отметила Сотникова в эфире программы "По коням". – В нашем виде спорта это самая последняя ступень, которая есть.



Олимпийские игры – это праздник и шквал эмоций. Когда говорят об этом звании, у меня до сих пор начинают бежать мурашки. Это уже не отнять, это мое. Я сделала все возможное, чтобы подарить стране победу.



Были ли в жизни эмоции, хотя бы приближенные к тем, что я испытала во время награждения? Наверное, нет. Когда ты в 17 лет выигрываешь эту медаль и стоишь на пьедестале, это уже предел, просто край.