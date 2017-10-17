Аделина Сотникова: "Иду на поправку"

Аделина Сотникова в своем Инстаграме рассказала о состоянии здоровья после полученной травмы. Российская фигуристка отметила прогресс в восстановлении.

- Могу обрадовать вас, иду на поправку. Нужно еще немножко времени до полного восстановления! Главное, что есть прогресс! - отметила 21-летняя Сотникова.

Напомним, ранее спортсменка заявляла о том, что пропустит олимпийский сезон, но завершать карьеру не собирается.