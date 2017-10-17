Аделина Сотникова: "Иду на поправку"

Аделина Сотникова в своем Инстаграме рассказала о состоянии здоровья после полученной травмы. Российская фигуристка отметила прогресс в восстановлении.
- Могу обрадовать вас, иду на поправку. Нужно еще немножко времени до полного восстановления! Главное, что есть прогресс! - отметила 21-летняя Сотникова.
Напомним, ранее спортсменка заявляла о том, что пропустит олимпийский сезон, но завершать карьеру не собирается.
Хочу сказать спасибо @villastuart за проделанную работу с моей ногой! Могу обрадовать Вас,иду на поправку,нужно ещё немножко времени до полного восстановления! Главное,что есть прогресс! 🤞🏽🙏🏼✨ Valerio, thank you for the work that was conducted every day during that time while I was here. every day you are with me and my problem! Thanks to Simone, she works in the pool! I can't single out someone, because every rehabilitologist gives everything to himself! Макс,спасибо тебе за помощь! Ирочка! Просто спасибо за все!❣️🤞🏽🔜⛸