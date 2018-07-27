Аделина Сотникова: "Фото блондинкой было выставлено специально. Я все та же брюнетка"

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова в Инстаграме опровергла информацию о смене имиджа и призвала СМИ не афишировать ее личные проблемы.



Ранее спорсменка выкладывала фотографию, где она предстает со светлыми волосами.

"Уважаемые СМИ, я очень прошу вас не брать мои публикации и не распространять по всем возможным сайтам, каналам, форумам и т.д!. Тем кому надо, все видят, что я пишу, я считаю это достаточно!



Я не работаю на новость и сенсацию, я делюсь какими-то вещами со своей аудиторией которая у меня есть. Если хотите что-то узнать, то связывайтесь с моим агентом (менеджером) и договаривайтесь об интервью, но ненужно делать сенсацию таким образом!



И фото блондинкой было выставлено специально, чтобы убедиться в том, что об этом узнает вся страна. Почему я это сделала? Потому что мой предыдущий пост стал какой-то находкой для вас и мне начали писать как не знакомые люди ,так и те, с кем я не общалась очень долгое время "все ли со мной хорошо" это конечно круто, что люди смотрят телевизоры, читают новости и т.д что переживают.



Но! Новости нужно не такими заголовками делать... не мне вас учить... у меня другая деятельность, к счастью! Поэтому друзья мои! я все та же брюнетка а с остальным я справлюсь", - написала Сотникова в Инстаграме.