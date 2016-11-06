Аделина Сотникова: "Если я выставляю фото с мероприятия, это не значит, что я подалась в шоу-бизнес"

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова дала понять, что не собирается уходить из любительского фигурного катания. Спортсменка пропустила почти весь сезон-2014/15 из-за травмы, в 2015 году дебютировала в телевизионном шоу. Ранее гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что Сотникова планирует выступить на чемпионате России, который пройдет в декабре в Челябинске.

"Дорогие подписчики, если я выставляю фото, связанные с какими-то мероприятиями, это не значит, что я подалась в шоу-бизнес! Всему свое время! Те, кто со мной будут до конца! Я очень благодарна вам! Я сделаю все возможное, что от меня зависит! Спасибо моим людям!" – написала Сотникова на своей странице в Instagram.