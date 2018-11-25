"2 в 1" от Туктамышевой: сногсшибательное фото с шуткой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенное фото в своем Твиттере. Также чемпионка мира-2015 оставила к нему шуточную подпись: "Почему я люблю финал "Гран-при"? Посмотрите на мои результаты в чемпионатах России последних лет: 7, 8, 8 место. Сейчас же я минимум шестая!".
В финале "Гран-при" в женском одиночном катании выступят шесть участниц. Помимо Туктамышевой, в него пробились ее соотечественницы Алина Загитова и Софья Самодурова, а также японки Сатоко Мияхара, Каори Сакамото и Рика Кихира.
Why do I love Grand Prix Final? Look at my results at nationals past three years: 7, 8, 8. And now I’m minimum 6th! 😄😜 pic.twitter.com/7J4pHJOfU4– Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 25 ноября 2018 г.
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