"2 в 1" от Туктамышевой: сногсшибательное фото с шуткой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенное фото в своем Твиттере. Также чемпионка мира-2015 оставила к нему шуточную подпись: "Почему я люблю финал "Гран-при"? Посмотрите на мои результаты в чемпионатах России последних лет: 7, 8, 8 место. Сейчас же я минимум шестая!".

В финале "Гран-при" в женском одиночном катании выступят шесть участниц. Помимо Туктамышевой, в него пробились ее соотечественницы Алина Загитова и Софья Самодурова, а также японки Сатоко Мияхара, Каори Сакамото и Рика Кихира.