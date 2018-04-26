14-летняя Щербакова исполнила "мужской" прыжок

Фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера. Видео успешной попытки опубликовано в Инстаграме тренера и хорегографа спортсменки Даниила Глейхенгауза. Подобный каскад не выполняется даже на мужских соревнованиях.

Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе, где также занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный медалист Игр Евгения Медведева и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Отметим, что Щербакова пропустила большую часть прошлого сезона из-за перелома ноги.