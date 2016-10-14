14:28 | ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Выборы главы Федерации хоккея на траве пройдут 1 декабря

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Генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Михаил Мокрушин подчеркнул, что проведение отчетно-выборной конференции назначено на 1 декабря.

По его словам, на данный момент окончательный список кандидатов на должность президента организации еще не определен. Действующим главой ФХТР является Николай Александров.

- Конференция состоится 1 декабря, она будет отчетно-выборной, - приводит ТАСС слова Мокрушина. - Круг кандидатов пока не определен, думаю, он будет известен до конца октября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3705135

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