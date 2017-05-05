Вице-президента ФХТР обвиняют в унижении своего сотрудника на международном турнире

Инцидент произошел во время недавно прошедших соревнований по хоккею на траве в рамках 2-го этапа Мировой лиги в г. Тагаригуа, Тринидад и Тобаго, где наша мужская сборная заняла 4-е место.

В один из дней вице-президент Федерации хоккея на траве России Владимир Конкин позволил себе оскорбительные и угрожающие высказывания с использованием ненормативной лексики в адрес начальника команды Андрея Москвина. В частности, Москвин был охарактеризован как "гнида", "мразь", также было озвучено намерение "разбить лицо". Кроме этого, вице-президент пригрозил Москвину отстранением от работы со сборной и что эта поездка станет для него последней.

"...причиной агрессии послужило неприглашение мной В. А. Конкина и М. Л. Букатина (одного из тренеров сборной) на пляж с другими членами тренерского штаба... Несмотря на смехотворность и ничтожность причины, со своей стороны могу сказать, что инициатива посетить пляж исходила от австралийских тренеров Скотта Бейкера и Питера Келли, и я в этом процессе никакого участям не принимал", – говорится в докладной записке Москвина на имя президента Федерации хоккея на траве России Николая Александрова.

Свидетелями произошедшего конфликта стали массажист команды Юрий Кулиш и иностранные тренеры. По прибытии домой игроками мужской сборной по хоккею на траве в защиту начальника команды было составлено обращение на имя президента ФХТР Николая Александрова, под которым подписались 15 человек.

30 апреля руководством федерации Андрею Москвину было предложено расторгнуть трудовой договор, либо сделать это спустя месяц (для выполнения важного поручения по взаимодействию с Министерством спорта РФ). От второго варианта Москвин отказался. В отношении вице-президента Владимира Конкина никаких санкций не последовало.