Только один клуб России поддержал создание совместного с Белоруссией чемпионата

"Динамо-Электросталь" стало единственным российским клубом, который поддержал предложение Белоруссии о проведении в следующем году совместного чемпионата. Также главный тренер команды Игорь Шишков надеется, что в 2019 году этот проект будет все-таки реализован.

- Мы давно уже играем в Кубке Содружества, где выступают команды из нескольких стран из бывшего СССР, но сейчас очень хотели бы перейти в новый формат на высоком государственном уровне, - цитирует ТАСС Шишкова. - Инициатива о проведении совместного чемпионата исходила от Белоруссии и была поддержана одним из секретарей Союзного государства России и Белоруссии.

Письмо с предложением о проведении совместного чемпионата было отправлено в Федерацию хоккея на траве России, а та, в свою очередь, переправила его в клубы. Но, как мне известно, поддержал это предложение только наш клуб. Мне непонятно наше одиночество, потому что екатеринбуржцы изначально тоже хотели участвовать в таком турнире. Непонятна также позиция Казани.

Я думаю, что мы этот проект обязательно реализуем в 2019 году. Сейчас команды не готовы к этому, так как все бюджеты на 2018 году уже сверстаны. Но нам очень важно увеличить соревновательную практику, поэтому через год мы к этой идее обязательно вернемся.