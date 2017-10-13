Белоруссия предложила России проводить совместный чемпионат

Федерация хоккея на траве Белоруссии выступила с предложением к своим российским коллегам о проведении в 2018 году союзного чемпионата Белоруссии и РФ по этому виду спорта.

Согласно регламенту, участники совместного чемпионата будут нести только транспортные расходы, а оплата проживания, питания, аренды и т.д. будут осуществляться за счет бюджета Союзного государства. Один турнир планируется провести в Санкт-Петербурге, другой - в Минске.

- Это наша вторая попытка реализовать идею о проведении совместного чемпионата, - цитирует ТАСС главу Белорусской федерации хоккея на траве Александра Екименко. - В прошлом году не получилось. Количество занимающихся этим видом спорта растет, появляются новые поля. Но наши соперники из стран Европы ушли серьезно вперед. Проведение совместного чемпионата позволит набраться опыта и сократить это отставание. Мужские клубы России сильнее белорусских, а у женщин - наоборот.

Мы сегодня еще раз обращались к российским коллегам, чтобы те ускорили рассмотрение вопроса в Министерстве спорта России об участии в таком чемпионате. Нужно быстрее решить этот вопрос, так как совсем скоро у Союзного государства будет сверстан бюджет на следующий год. Если все затянется, то ничего из нашего предложения опять не получится.



