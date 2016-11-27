Александров является единственным кандидатом на пост президента ФХТР

Бывший глава Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Николай Александров является единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает пресс-служба ФХТР. Выборы президента ФХТР пройдут на безальтернативной основе, поскольку на этот пост был выдвинут только Александров, которого поддержали в том числе региональные федерации Краснодарского и Алтайского краев, Ростовской, Свердловской, Ленинградской и Московской областей.

Александров являлся президентом Федерации хоккея на траве России с ноября 2014 года по октябрь 2016-го.