Яна Егорян: "Золото в Рио-2016 было самым тяжелым"

8 августа исполнилось ровно два года с победы саблистки Яны Егорян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 24-летняя спортсменка в интервью Team Russia вспомнила тот день.

– Я никогда не забываю про свою медаль, – рассказала Егорян. – Это моя гордость, радостное событие, которое останется со мной на всю жизнь. Это самая главная медаль в моей коллекции. Она досталась тяжелее всего, хотя если вернуться года на два назад, то мне казалось, что есть медали, которые доставались труднее. Но сейчас я понимаю, что нет. Это золото было самым тяжелым.

– В индивидуальном турнире саблисток вы не числились первой претенденткой на победу. Так проще фехтовать?

– Может для кого-то я не считалась фавориткой, но меня мало интересовал этот факт. Я ехала на Олимпиаду только за победой. Если вы посмотрите мою сетку, она у меня была очень серьезная. Я выиграла практически у всех сильнейших конкуренток, которые были на турнире, включая Екатерину Дьяченко, Софью Великую, Ольгу Харлан, олимпийскую чемпионку, которая является одним из мировых лидеров в фехтовании.

– Какие остались воспоминания от финального поединка?

– Больше всего мне запомнилось, как я валяюсь на дорожке после пятнадцатого удара. Каждый раз, когда мне удается где-то увидеть этот момент, мурашки бегут по коже. От этого воспоминания я впадаю в эйфорию.

– Где храните свои награды?

– Все медали, все дипломы, вырезки из газет, грамоты хранятся у мамы, начиная с моей первой награды и заканчивая олимпийскими медалями.