Яна Егорян: "Я – ходячий мотиватор для молодежи"

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Яна Егорян подчеркнула в интервью "СЭ", что ее мотивирует быть примером для молодого поколения. Она также отметила, что не все "выжала" из фехтования.

– Вы упомянули, что после олимпийской победы вам сложно стало находить мотивацию.

– Сложно, потому что главная цель, которую я перед собой ставила, уже выполнена. Хочется идти дальше, развиваться в других областях. Но при этом я понимаю, что далеко не все еще "выжала" из фехтования. Здесь у меня остаются силы и возможности добиться многого. К тому же, я вижу, что молодежи, которая приходит в нашу команду, нужна поддержка. Для них я – ходячий мотиватор. Они смотрят на меня, хотят стать такими, как я. У нас все получается, один этап Кубка мира мы уже выиграли и еще на одном были в тройке. Это дает мне силы продолжать.

– В своих соцсетях вы назвали новое поколение нашей команды "молодыми зверюгами".

– Я думаю, каждый, кто попадает к нам на базу "Озеро Круглое", имеет будущее. Просто так туда не приезжают. Я не имею права сейчас никого выделить из девочек, но могу сказать, что они молодцы. Конечно, из-за отсутствия опыта они порой проигрывают бои. Где-то им бывает страшно, где-то неловко. Но это все издержки возраста. Думаю, через год эти девочки еще покажут, как нужно фехтовать. И те, кто сегодня попадает в число 32, будут как минимум в восьмерке сильнейших мира. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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