Яна Егорян: "Я бы проголосовала за Алию или Рому Власова"

Двукратная олимпийская чемпионка Рио Яна Егорян, признанная лучшей спортсменкой России-2016 по версии "СЭ", подчеркнула, что сама проголосовала бы за других претендентов. По ее словам, это стало неожиданностью.

– В борьбе за первое место вы опередили Романа Власова, Алию Мустафину, Сергея Карякина, Александра Лесуна… Сюрприз?

– Еще бы! Безумно приятно, что отметили. Все-таки фехтование в нашей стране не самый популярный вид спорта. Правда, я бы проголосовала за Алию или Рому Власова. Выиграть две Олимпиады подряд невероятно тяжело.

– Для Власова полуфинал в Рио сложился драматично. Хорват Божо Старчевич его чуть не задушил. Перекрыл сонную артерию, на несколько секунд наш борец потерял сознание.

– Страшно представить. Но главное – Рома справился! Стоп, как же я про синхронисток-то забыла? Наталья Ищенко и Светлана Ромашина добились вообще уникального результата. Пять золотых медалей с трех Олимпиад! (Александр КРУЖКОВ)

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