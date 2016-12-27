Яна Егорян: "Тренировки – это страдание"

Двукратная олимпийская чемпионка Рио Яна Егорян, признанная лучшей спортсменкой России-2016 по версии "СЭ", подчеркнула, что старший тренер российской сборной Кристиан Бауэр хорошо мотивирует спортсменов. Она также отметила, что тренировки являются для нее страданием, а соревнования - удовольствием.

– Это Бауэр на "Озере Круглом" развесил лозунги? "Если хочешь быть мастером своего дела, должен постоянно совершенствоваться". "Выходя из зала, подумай – выложился ли ты на сто процентов?"

– Да, плакатов там много. Мне ближе другая его мысль: "Ищи удовольствие в страданиях". Ведь что такое тренировка?

– Что, Яна?

– Страдание! Ты можешь быть каким угодно профессионалом, иметь кучу титулов, но все равно нелегко изо дня в день работать на износ. Устаешь от нагрузок, рутины. Думаешь: "Как же мне это надоело!" Зато от соревнований получаешь удовольствие.

– Если результат есть.

– Разумеется. Когда особенно тяжело, всегда вспоминаю фразу Кристиана. Для меня она мощный стимул двигаться вперед. (Александр КРУЖКОВ)

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