13:43 | ФЕХТОВАНИЕ

Яна Егорян: "После Олимпиады произошел взрыв популярности фехтования"

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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян отметила, что успех российских фехтовальщиков в Рио привел к росту популярности этого вида спорта. Спортсменка призналась, что вскоре планируется открытие детской фехтовальной школы в ее родных Химках.

– Мне хочется, чтобы, например, в Химках, где я живу, было больше залов для фехтования. После Олимпийских игр, к счастью, родители заинтересовались этим видом спорта и стали приводить детей в секции, – цитирует ТАСС Егорян. – У нас сейчас взрыв популярности фехтования, уже нет места для детей в спортшколах.

Дошло до того, что детишки пяти-шести лет приходят заниматься, а это очень рано для фехтования. В мае планируется открытие фехтовальной школы в Химках. Надеюсь, все пройдет удачно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3747376

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