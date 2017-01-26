11:54 26 января | ФЕХТОВАНИЕ

Вячеслав Колобков: "Сборная России стала лидером мирового фехтования за прошедший олимпийский цикл"

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Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что сборная России по фехтованию стала лидером мирового спорта в течение завершившегося олимпийского цикла. Сборная России на Олимпийских играх 2016 года завоевала семь медалей – четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые.

– Российское фехтование вышло на лидирующие позиции в мире, – цитирует ТАСС Колобкова. – Это основной итог работы ФФР за последнее четырехлетие. Сборная России показывала стабильные результаты на протяжении всего олимпийского цикла.

Мне кажется, наши фехтовальщики всегда стабильно выступали, российское фехтование всегда входило в число лидеров мирового фехтования. Просто складывалось так, что во время основных стартов всегда результаты были чуть хуже. Сейчас все очень стабильно, молодцы, правильно подготовились, рассчитали всю подготовку. Это результат удачной работы тренерского штаба, федерации, хорошее взаимодействие с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3973396

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hyperion

Вячеслав Колобков - это помесь Вячеслава Колоскова и Павла Колобкова.

12:02 26 января

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