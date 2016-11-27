Виталий Мутко: "Усманов избран президентом FIE абсолютно заслуженно"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назвал переизбрание Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) абсолютно заслуженным. По его словам, Усманов очень многое делает для продвижения фехтования и закрепления его в большой мировой спортивной семье.



– Заслуженное переизбрание, и хочется поздравить Алишера Усманова от всей души, – приводит ТАСС слова Мутко. – Он очень многое делает для продвижения фехтования и закрепления его в большой мировой спортивной семье, поддерживает национальные федерации, занимается вопросами изменения правил и привлекательности вида спорта. Мы видели, как великолепно был организован олимпийский турнир в Рио – в качестве трансляций, судейства. Все это направлено на то, чтобы вид спорта был конкурентным, интересным.



