13:43 | ФЕХТОВАНИЕ

Виталий Мутко: "Усманов избран президентом FIE абсолютно заслуженно"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назвал переизбрание Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) абсолютно заслуженным. По его словам, Усманов очень многое делает для продвижения фехтования и закрепления его в большой мировой спортивной семье.

– Заслуженное переизбрание, и хочется поздравить Алишера Усманова от всей души, – приводит ТАСС слова Мутко. – Он очень многое делает для продвижения фехтования и закрепления его в большой мировой спортивной семье, поддерживает национальные федерации, занимается вопросами изменения правил и привлекательности вида спорта. Мы видели, как великолепно был организован олимпийский турнир в Рио – в качестве трансляций, судейства. Все это направлено на то, чтобы вид спорта был конкурентным, интересным.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817357

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