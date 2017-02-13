Великая вернется и будет бороться за победу на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Софья Великая вернется к профессиональной карьере и поборется за золотую медаль в личном первенстве на Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

На олимпийском турнире в Рио семикратная чемпионка мира Великая уступила в финале индивидуальных соревнований партнеру по сборной России Яне Егорян, завоевав свою вторую серебряную медаль Игр в карьере. Позже она все же стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. После Олимпиады 31-летняя Великая взяла паузу в карьере.

- Великая вернется. На недавнем торжественном вечере, где подводились итоги четырехлетнего цикла, она дала понять, что хочет вернуться и бороться за индивидуальное золото Олимпийских игр. Со своей стороны могу сказать, что это решение достойно уважения, - цитирует "Р-Спорт" Михайлова.