13:01 2 февраля | ФЕХТОВАНИЕ

Великая - отстраненным спортсменам: "Не опускайте руки, верьте, что у вас получится выступить на соревнованиях"

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поддержала отстраненных от международных стартов российских спортсменов. Сегодня спортсменка получила награду "Серебряную лань" по итогам 2016 года.

– То, что происходит сейчас с атакой на российских спортсменов... Тем, кто не может сейчас принимать участия в соревнованиях, – хочу сказать вам: пожалуйста, запаситесь терпением, не опускайте руки. Верьте, что у вас получится выступить на международных соревнованиях, – сказала Великая. (Елена СОБОЛЬ)

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