Великая, Егорян, Дериглазова и Колобова выступят на чемпионате Европы

Тренерский штаб сборной России определился с составом на чемпионат Европы по фехтованию. Он пройдет в сербском Нови-Саде с 16 по 21 июня.
Мужская рапира: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин (резерв);
Женская рапира: Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова (резерв);
Мужская сабля: Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко, Александр Трушаков (резерв);
Женская сабля: Яна Егорян, София Позднякова, Софья Великая, Светлана Шевелева, Ольга Никитина (резерв);
Мужская шпага: Вадим Анохин, Сергей Ходос, Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов (резерв);
Женская шпага: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Виолетта Храпина (резерв).
Дополнительная информация
http://www.rusfencing.ru/teams.php?SEASON=1209565&TURNIR=1666224
- Софья Великая
- Павел Сухов (фехтование)
- Инна Дериглазова
- Яна Егорян
- Виолетта Колобова
- Тимур Сафин
- Алексей Черемисинов