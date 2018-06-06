Великая, Егорян, Дериглазова и Колобова выступят на чемпионате Европы

Тренерский штаб сборной России определился с составом на чемпионат Европы по фехтованию. Он пройдет в сербском Нови-Саде с 16 по 21 июня.

Мужская рапира: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин (резерв);

Женская рапира: Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова (резерв);

Мужская сабля: Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко, Александр Трушаков (резерв);

Женская сабля: Яна Егорян, София Позднякова, Софья Великая, Светлана Шевелева, Ольга Никитина (резерв);

Мужская шпага: Вадим Анохин, Сергей Ходос, Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов (резерв);

Женская шпага: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Виолетта Храпина (резерв).