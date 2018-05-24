Станислав Поздняков: "Знакомство с Вяльбе давно переросло в дружбу"

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России. 29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности.

– Не всегда успеваете сходить на обед? - киваю на вазу с конфетами на столе.

– Это для почетных гостей, так что угощайтесь, – улыбнулся четырехкратный олимпийский чемпион.

– С приближением выборов руководителя ОКР свободного времени стало меньше?

– Многое зависит от тайм-менеджмента. Умение правильно распоряжаться своим временем – большой талант. Уделяю этому вопросу особое внимание.

– Спортом заниматься успеваете?

– Если с ним подружился, то это навсегда. Только время на сон, к сожалению, теперь сократилось.

– Сильно?

– Сплю шесть, максимум, семь часов.

– В качестве кандидата на пост президента ОКР вас выдвинуло порядка 35 федераций, но первая – Федерация лыжных гонок России (ФЛГР). У вас был разговор с Еленой Вяльбе или узнали об этой инициативе постфактум?

– От Елены Валерьевны. И в некоторой степени это стало сюрпризом для меня, ведь я – представитель летних видов спорта. Видимо, наша совместная работа на Олимпийских играх в Пхенчхане, сделала меня своим и среди зимних видов спорта.

– Для многих Вяльбе и ее эмоции стали главным откровением прошедшей Олимпиады. Для вас тоже?

– Наше знакомство давно переросло в дружбу, так что ее эмоциональность меня не удивила. Другое дело, что я искренне радовался, видя такое проявление чувств. Мне очень нравится, когда люди счастливы. Особенно женщины.

– Согласны, что она пример того, каким должен быть руководитель федерации?

– Безусловно. Вяльбе была спортсменом, причем великим. Ее розовая шапочка и чемпионат мира-1997, на котором она выиграла все дистанции, до сих пор перед глазами. Завершив карьеру, она была успешным главным тренером, затем стала одним из руководителей федерации и, наконец, президентом. То есть она прошла всю цепочку. Примерно такой же путь проделал я. Поэтому мне это близко и понятно. (Владимир ИВАНОВ)